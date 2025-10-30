India donna si lancia su treno in corsa ma scivola poliziotto la salva prima che finisca sui binari nello spazio tra il mezzo e la banchina - VIDEO
La donna scivola, resta aggrappata al treno e, prima di cadere sui binari stritolata tra il mezzo e la banchina, un poliziotto la salva afferrandola Una donna tenta di salire su un treno in corsa in India, alla stazione di Erode: si lancia sulla porta, ma scivola e rischia di finire sui binar.
Attimi di paura in India: una donna ha cercato di salire su un treno in corsa ma è scivolata, rischiando di finire nello spazio tra il convoglio e il binario. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il momento in cui un poliziotto interviene e la trascina in salvo all'ult
India, scivola mentre sale su un treno in corsa: donna salva per miracolo - Un video diffuso dalle Ferrovie Meridionali dell'India mostra il drammatico salvataggio di una passeggera da parte di un poliziotto, mentre la donna scivolava ... Come scrive msn.com
Scivola tentando di salire sul treno in corsa: donna salvata da un agente in India - La prontezza di un agente ferroviario ha evitato una tragedia in una stazione, dove una passeggera è caduta tentando di salire su un treno in corsa ... rainews.it scrive
La donna cade sotto al treno: il salvataggio all'ultimo minuto - Una donna tenta di salire sul treno che si sta già muovendo , alla stazione di Erode, in India. Riporta msn.com