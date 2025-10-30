Indagato il padre di Sempio Garlasco svolta nell’indagine | cosa succede ora

È tornato al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria il nome di Andrea Sempio, il giovane amico di Marco, fratello di Chiara Poggi, che per anni è stato coinvolto in un complesso intreccio di sospetti e accuse mai del tutto sopite. La sua posizione era stata oggetto di indagini parallele rispetto a quelle che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi, ma nel 2017 fu archiviata dopo una lunga fase di accertamenti. Da allora, Sempio ha sempre cercato di allontanarsi dai riflettori, ribadendo la propria estraneità ai fatti e cercando di ricostruirsi una vita lontano dal peso mediatico del “caso Garlasco”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it