Indagato il padre di Sempio Bomba Garlasco tutto stravolto | svolta clamorosa

Il caso Garlasco non smette di essere al centro dell’attenzione giudiziaria, con sviluppi che riguardano direttamente la famiglia di Andrea Sempio. Dopo anni di silenzio e archiviazioni, la Procura di Brescia ha riaperto l’inchiesta che coinvolge uno dei casi di cronaca più discussi in Italia. Poco fa è arrivata la notizia di una svolta clamorosa: Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura che sta seguendo il ‘sistema Pavia’ per un’accusa legata all’ archiviazione del 2017 richiesta da Venditti. Cosa succede ora. Il contesto: il ruolo di Andrea Sempio nell’indagine Poggi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Indagato il padre di Sempio”. Bomba Garlasco, tutto stravolto: svolta clamorosa

