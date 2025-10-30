Incursione dell’esercito israeliano nel sud del Libano ucciso un impiegato comunale

Il 30 ottobre l’esercito israeliano ha condotto un’incursione mortale in un villaggio nel sud del Libano, uccidendo un impiegato comunale, un attocondannato dal presidente libanese Joseph Aoun. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Incursione dell’esercito israeliano nel sud del Libano, ucciso un impiegato comunale

