Incontro tra Boccalone e il presidente della Sezione Ambiente di Confindustria
Tempo di lettura: < 1 minuto Nicola Boccalone ha incontrato oggi il dott. Giuseppe Pancione, Presidente della Sezione Ambiente di Confindustria Benevento, insieme a una delegazione dell’associazione, per discutere temi cruciali per il futuro della regione Campania, tra cui ambiente, economia circolare e gestione integrata dei rifiuti. Durante l’incontro, sono state affrontate le criticità del sistema dei rifiuti in Campania, come il peso fiscale a carico dei cittadini e la necessità di rendere il servizio efficiente, moderno e sostenibile. Boccalone ha sottolineato l’importanza di un dialogo serio tra istituzioni e mondo produttivo per individuare soluzioni concrete e durature. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
