Incontro a sfondo sessuale degenera in estorsione arrestato un 31enne
E' arrivata ad un punto di svolta nelle scorse ore un'indagine avviata dalla Squadra Mobile di Modena ne pieno dell'estate. Nel pomeriggio del 7 agosto scorso, infatti, la Squadra Volante era intervenuta in via Emilia Est su richiesta di un giovane che era stato appena derubato.In quella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
