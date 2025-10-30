Inclusione digitale Cisterna è prima nel Lazio
Primo comune del Lazio per i risultati conseguiti nel progetto Pnrr Punto digitale facile, iniziativa promossa dal dipartimento per la Trasformazione digitale e attuata dalla Regione Lazio. Il primato è del comune di Cisterna.Secondo i dati ufficiali della piattaforma nazionale Facilita e del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Inclusione digitale, l’Umbria modello nazionale: raggiunto il 100% dei target PNRR e formati oltre 33.000 cittadini nei Punti Digitale Facile - facebook.com Vai su Facebook
India – Empowerment dei volontari rurali per l'inclusione digitale https://infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/25848-india-empowerment-dei-volontari-rurali-per-l-inclusione-digitale… - X Vai su X
Inclusione digitale, Cisterna prima nel Lazio per cittadini formati nel progetto “Punto Digitale Facile” - Il Comune di Cisterna si classifica come primo Comune del Lazio per risultati conseguiti nel progetto PNRR Punto Digitale Facile “Cisterna Digitale”, iniziativa promossa dal Dipartimento per la ... Scrive latinaoggi.eu
Terza edizione di Sky Up The Edit, per l’inclusione digitale nelle scuole - Terza edizione al via per Sky Up The Edit, il progetto didattico con cui la pay tv promuove l’inclusione digitale dei giovani studenti italiani tra gli 8 e i 18 anni, che ha coinvolto, nel corso di ... Segnala primaonline.it
Pad per assegno di inclusione, cos'è il Patto di Attivazione Digitale che serve per ricevere l'Adi. Come richiederlo - Il Pad è un accordo che chi riceve l'Assegno di inclusione deve sottoscrivere con gli enti preposti, per consentire una panoramica della situazione del nucleo familiare e ricevere l’erogazione del ... Lo riporta corriereadriatico.it