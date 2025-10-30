Incidente tra via IV novembre e via Mameli | un' auto centrata in pieno da un veicolo finisce nel giardino

Latinatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente in pieno centro questa mattina a Latina. Una Fiat Panda, vecchio modello, è uscita fuori strada ed è finita nei giardini di Piazzale dei Bonificatori, all'interno di un'aiuola. Poco prima la vettura proveniente da via IV novembre, condotta da una donna con accanto il marito, è stata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

