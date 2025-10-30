Incidente sull' A11 Firenze mare | van sbanda e finisce nella scarpata

Firenze, 30 ottobre 2025 - Un brutto incidente stradale è avvenuto sull'Autostrada A11 Firenze mare, al km 77. I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti poco dopo le ore 7:30 al km 77 dell'autostrada A11 direzione Pisa, per un incidente stradale. Il conducente di un van 9 posti, per cause che sono ancora in corso di accertamento, all'altezza di una curva ha perso il controllo del mezzo sfondando il guard rail e, ribaltandosi, è finito nella scarpata a lato della carreggiata. Il personale dei Vigili delfuoco, insieme al personale sanitario giunto sul luogo dell'incidente, ha recuperato il ferito il quale è stato trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

