Incidente sulla Tangenziale a Mariconda | traffico in tilt

Salernotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto incidente sulla Tangenziale di Salerno, nel primo pomeriggio, nei pressi dell'uscita di Mariconda, in direzione Sud. Due auto, per cause da accertare, si sono improvvisamente scontrate. Traffico in tilt. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

