Incidente sulla Tangenziale a Mariconda | traffico in tilt
Brutto incidente sulla Tangenziale di Salerno, nel primo pomeriggio, nei pressi dell'uscita di Mariconda, in direzione Sud. Due auto, per cause da accertare, si sono improvvisamente scontrate. Traffico in tilt. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Salerno, incidente in tangenziale due veicoli coinvolti nei pressi dell'uscita Mariconda - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #incidente | Tangenziale Est Riaperta la Galleria Nuova Circonvallazione Interna in direzione San Giovanni ?Incidente risolto #Luceverde - X Vai su X
Incidente in tangenziale a Beinasco: scontro fra quattro veicoli, lunghe code - Un incidente ha provocato il caos nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre 2025, in tangenziale sud. Secondo torinotoday.it
Incidente in tangenziale, traffico in tilt: chiuso uno svincolo - Un grosso incidente sulla Tangenziale Nord di Milano ha paralizzato il traffico. Riporta milanotoday.it