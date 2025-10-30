Incidente sulla Statale sbanda e si scontra contro un albero
Pietrasanta (Lucca), 30 ottobre 2025 - I Vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta, poco dopo le ore 7 di questa mattina sono intervenuti sulla SS439 per un incidente stradale. Il conducente di una vettura, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Pietrasanta, è uscito dalla sede stradale andandosi a scontrare contro un albero e ribaltandosi col proprio mezzo. Il personale dei vigili del fuoco, che è giunto subito sul luogo dell'incidente, ha provveduto innanzitutto a estrarre il guidatore che era rimasto bloccato all'interno del veicolo senza riuscire a liberarsi e a uscire autonomamente, quindi lo ha affidato alle cure del personale del 118 giunto sul posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
