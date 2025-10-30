Incidente sulla Statale 36 poco prima dell' alba | soccorso un 65enne
Un altro schianto lungo la Statale 36. L'incidente, che stando alle prime informazioni a disposizione avrebbe coinvolto un mezzo pesante, è avvenuto alle 6.15 di questa mattina, giovedì 30 ottobre, lungo la carreggiata in direzione sud all'altezza dello svincolo di uscita per la SS342. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CAMPOMARINO (CB). Incidente alla rotatoria della statale 16, cinque feriti Per fortuna non ha avuto gravi conseguenze il sinistro che si è verificato questa sera e che ha coinvolto due auto, sulle quali viaggiavano sette persone. Cinque sono rimaste ferite nell'i Vai su Facebook
Incidente sulla Statale 36 poco prima dell'alba: soccorso un 65enne - L'incidente, che stando alle prime informazioni a disposizione ... Segnala leccotoday.it
SS 36: incidente tra Arosio e Briosco, coinvolte 5 persone - Cinque le persone coinvolte nell'incidente che si è verificato questa mattina, poco dopo le 9. Segnala casateonline.it
INCIDENTE NEL TUNNEL DEL BARRO: COINVOLTE DUE PERSONE - LECCO – Incidente questa mattina, poco dopo le 8, nella galleria Monte Barro sulla Ss 36 in direzione sud, che ha coinvolto due persone, una 77enne e un 37enne. Segnala lecconews.news