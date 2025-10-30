Incidente sulla Colombo Silvia si è svegliata | cosa ha detto l’amica di Beatrice Bellucci

Silvia Piancazzo si è svegliata dal coma, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma. La ragazza, unica sopravvissuta al terribile incidente avvenuto su via Cristoforo Colombo, ha chiesto subito dei genitori, senza ricordare nulla di quella notte maledetta in cui la sua amica, Beatrice Bellucci, ha perso la vita. «Dove sta mamma?», avrebbe detto. I medici della Uoc Shock e Trauma, che l’hanno estubata martedì 28 ottobre, parlano di un lento ma incoraggiante risveglio, anche se la giovane resta in condizioni delicate. Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, Silvia è stata sottoposta a un complesso intervento multidisciplinare ortopedico e chirurgico: le sono state riscontrate diverse fratture e si è resa necessaria anche l’asportazione della milza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it