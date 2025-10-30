Incidente sulla Colombo Silvia si è svegliata | cosa ha detto l’amica di Beatrice Bellucci
Silvia Piancazzo si è svegliata dal coma, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma. La ragazza, unica sopravvissuta al terribile incidente avvenuto su via Cristoforo Colombo, ha chiesto subito dei genitori, senza ricordare nulla di quella notte maledetta in cui la sua amica, Beatrice Bellucci, ha perso la vita. «Dove sta mamma?», avrebbe detto. I medici della Uoc Shock e Trauma, che l’hanno estubata martedì 28 ottobre, parlano di un lento ma incoraggiante risveglio, anche se la giovane resta in condizioni delicate. Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, Silvia è stata sottoposta a un complesso intervento multidisciplinare ortopedico e chirurgico: le sono state riscontrate diverse fratture e si è resa necessaria anche l’asportazione della milza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
Beatrice Bellucci morta sulla Colombo a Roma, dalla velocità ai video: cosa non torna dell'incidente - facebook.com Vai su Facebook
Incidente via Colombo, Beatrice Bellucci morta per un violento politrauma all'addome e al torace - X Vai su X
Incidente sulla Colombo: Silvia sta meglio e riesce a parlare con medici e familiari - Il bollettino diramato dall'ospedale San Camillo: la giovane coinvolta nell'incidente di venerdì, ora respira autonomamente e non è più sotto sedazione ... Come scrive msn.com
Incidente sulla Colombo, Silvia Piancazzo "grave, ma stabile. Asportata la milza". Il padre: "Ha visto Beatrice morire" - Sequestrato un secondo telefono cellulare trovato nella Bmw che ha tamponato la Mini dove si tro ... Scrive romatoday.it
Incidente via Cristoforo Colombo, il sorpasso da brividi di due auto: la verità nel Gps, nei video e nel telefono di chi ha travolte le ragazze - Oltre alla Bmw del 22enne indagato per omicidio stradale, sulla Colombo c'erano anche almeno due macchine impegnate nelle gare di velocità. Riporta msn.com