Incidente sul lavoro a La Morra Cuneo | precipita da una struttura in costruzione in ospedale imprenditore di Borgaro Torinese

Un 54enne italiano residente a Borgaro Torinese, titolare di un'impresa vinicola in frazione Santa Maria di La Morra (Cuneo), è rimasto ferito in modo grave nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre 2025. All'interno della sua azienda erano in corso lavori di realizzazione di una struttura e, per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

BORGARO - Incidente sul lavoro a La Morra, impresario borgarese in prognosi riservata dopo una caduta - I carabinieri e lo Spresal stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere ... Si legge su quotidianocanavese.it