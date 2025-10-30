Incidente su strada Sammartinese a Viterbo traffico bloccato

Viterbotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto incidente sulla Sammartinese a Viterbo, strada bloccata con rallentamenti al traffico e code. È avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre, poco dopo l'ospedale Santa Rosa, provenendo dal capoluogo.Stando alle prime informazioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

