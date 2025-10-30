Incidente stradale uomo di 43 anni cade dal monopattino elettrico a Torino | ricoverato con un trauma cranico

Incidente stradale intorno alle 14,30 di oggi, 30 ottobre, all’incrocio tra corso Venezia e via Lauro Rossi. Un uomo di 43 anni è caduto mentre si spostava su un monopattino elettrico, a lato della carreggiata.È stato soccorso dai soccorritori del 118 di Azienda Zero e trasportato all'ospedale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it