Incidente stradale mortale auto si schianta contro bus di linea | devastante

Un terribile incidente è costato la vita a una donna di 51 anni, residente a Porto Mantovano, che nel primo pomeriggio di oggi ha perso la vita in un drammatico scontro frontale con un autobus di linea. Lo schianto si è verificato intorno alle 14 l ungo via Trevenzuolo, a Vigasio, nel Veronese, e ha provocato la morte istantanea della conducente della vettura, una Smart, che si è accartocciata su sé stessa dopo l'impatto. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe tentato un sorpasso in un tratto di strada rettilineo ma con visibilità ridotta, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il bus della linea 148 Verona–Mantova dell'Atv, l'Azienda Trasporti Verona.