Incidente solitario su una strada rettilinea | muore in moto il fratello di Andrea Delogu
Un giovane di 18 anni, Evan Oscar Delogu, è morto sul colpo in un tragico incidente motociclistico lungo via Vittor Pisani a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. Il ragazzo, figlio di Walter Delogu e fratello della nota showgirl Andrea Delogu, ha perso il controllo della sua Benelli 750, urtando violentemente due pali della luce. I soccorsi sono risultati inutili. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare le dinamiche della sciagura. Il racconto di un dramma familiare. La notizia ha sconvolto la comunità e i familiari, spezzando l’esistenza di un ragazzo appena maggiorenne. Walter Delogu, il padre, ha condiviso sul proprio profilo Facebook un commovente ricordo del figlio, accompagnandolo con una toccante dedica: “Il cuore a volte batte anche se è morto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
