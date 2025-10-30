Incidente mortale ad Aviano perde la vita una 45enne

Pordenonetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale ad Aviano nel pomeriggio del 29 ottobre. Lunga via Wasserman, tra le frazioni di San Martino di Campagna e Marsure due auto sono entrate in collisione. Per cause al vaglio degli inquirenti due auto sono entrate in contatto. Ad avere la peggio la Ypsilon guidata da Laura Marcolin. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

