Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il tragico incidente mortale avvenuto nel pomeriggio del 28 ottobre scorso, il sindaco di Solopaca, Pompilio Forgione, ha inviato una nuova lettera al prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, rinnovando con forza la richiesta di interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza lungo la Strada Provinciale 110, nel tratto che attraversa il centro urbano e conduce verso la località Torello di Melizzano. Non si tratta del primo appello: già lo scorso settembre, infatti, il primo cittadino sostiene di aver segnalato alla Prefettura le gravi criticità legate al transito dei mezzi pesanti e alla pericolosità della viabilità in quel tratto di strada. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente mortale a Solopaca, il sindaco al Prefetto: “Situazione preoccupante, urgono interventi“