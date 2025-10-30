Incidente mortale a Cavezzo addio al 43enne Paolo Colucci Disposta l' autopsia
Un incidente stradale che lascia atterriti per la dinamica decisamente difficile da spiegare, ma soprattutto per la tragica conseguenza. Cavezzo piange Paolo Colucci, 43 anni, morto nel primo pomeriggio di ieri proprio nel centro del paese nell'abitacolo della propria auto dopo uno spaventoso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
