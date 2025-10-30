Incidente Martinez le testimonianze confermano la dinamica | indagine in corso

Inter News 24 Incidente Martinez, continuano le indagini sull’omicidio stradale del secondo portiere dell’Inter! Ecco la situazione aggiornata sul caso di Appiano Gentile. Proseguono gli accertamenti sull’ incidente stradale che ha coinvolto Josep Martinez, portiere dell’ Inter, avvenuto martedì mattina sulla Provinciale 32, nei pressi di Fenegrò. Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore spagnolo risulta indagato d’ufficio per omicidio stradale, come previsto dalla procedura in casi di questo tipo, ma le prime testimonianze sembrano confermare la sua versione dei fatti. La ricostruzione dell’accaduto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Incidente Martinez, le testimonianze confermano la dinamica: indagine in corso

