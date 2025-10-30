Incidente Martinez le testimonianze confermano la dinamica | indagine in corso

Internews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Incidente Martinez, continuano le indagini sull’omicidio stradale del secondo portiere dell’Inter! Ecco la situazione aggiornata sul caso di Appiano Gentile. Proseguono gli accertamenti sull’ incidente stradale che ha coinvolto Josep Martinez, portiere dell’ Inter, avvenuto martedì mattina sulla Provinciale 32, nei pressi di Fenegrò. Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore spagnolo risulta indagato d’ufficio per omicidio stradale, come previsto dalla procedura in casi di questo tipo, ma le prime testimonianze sembrano confermare la sua versione dei fatti. La ricostruzione dell’accaduto. 🔗 Leggi su Internews24.com

incidente martinez le testimonianze confermano la dinamica indagine in corso

© Internews24.com - Incidente Martinez, le testimonianze confermano la dinamica: indagine in corso

News recenti che potrebbero piacerti

incidente martinez testimonianze confermanoIncidente Martinez, spuntano due testimoni: “Ecco cosa è successo” - Spuntano due testimoni per accertare meglio quanto successo. Riporta milano.cityrumors.it

incidente martinez testimonianze confermanoJosep Martinez e l'incidente costato la vita a un 81enne. L'indagine per omicidio stradale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Josep Martinez e l'incidente costato la vita a un 81enne. Si legge su tg24.sky.it

incidente martinez testimonianze confermanoIncidente Martinez, due testimoni confermano in toto la versione del portiere dell’Inter - Sono almeno due i testimoni che ieri mattina hanno assistito all'incidente mortale che ha coinvolto il secondo portiere dell'Inter ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Martinez Testimonianze Confermano