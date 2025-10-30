Incidente Martinez le testimonianze confermano la dinamica | indagine in corso Le novità sul caso di omicidio stradale intorno al portiere nerazzurro

Incidente Martinez, continuano le indagini sull’omicidio stradale del secondo portiere dell’Inter! Ecco la situazione aggiornata sul caso di Appiano Gentile Proseguono gli accertamenti sull’incidente stradale che ha coinvolto Josep Martinez, portiere dell’Inter, avvenuto nella mattinata di martedì lungo la Provinciale 32, nei pressi di Fenegrò, in provincia di Como. Come riportato dal Corriere dello Sport, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Incidente Martinez, le testimonianze confermano la dinamica: indagine in corso. Le novità sul caso di omicidio stradale intorno al portiere nerazzurro - Ecco la situazione aggiornata sul caso di Appiano Gentile Proseguono gli accertamenti sull'incidente

Incidente Martinez, spuntano due testimoni: "Ecco cosa è successo" - Spuntano due testimoni per accertare meglio quanto successo.

Inter, Martinez e la scelta a sorpresa: domani intanto l'autopsia dell'anziano investito, il club si tutela - Il portiere dell'Inter Josep Martinez è già tornato alla Pinetina dopo il tragico incidente di martedì nonostante il permesso del club.

