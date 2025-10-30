Incidente Martinez le testimonianze confermano la dinamica | indagine in corso Le novità sul caso di omicidio stradale intorno al portiere nerazzurro
Incidente Martinez, continuano le indagini sull’omicidio stradale del secondo portiere dell’Inter! Ecco la situazione aggiornata sul caso di Appiano Gentile Proseguono gli accertamenti sull’incidente stradale che ha coinvolto Josep Martinez, portiere dell’Inter, avvenuto nella mattinata di martedì lungo la Provinciale 32, nei pressi di Fenegrò, in provincia di Como. Come riportato dal Corriere dello Sport, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Un messaggio di troppo? Sequestrato il cellulare del portiere dell’Inter Josep Martinez, indagato per omicidio stradale dopo un tragico incidente: il suo telefono potrebbe rivelare la verità sull’incidente - facebook.com Vai su Facebook
Josep #Martinez sotto shock: indagini, dinamica e ricostruzione dell'incidente mortale per l'anziano - X Vai su X
Incidente Martinez, le testimonianze confermano la dinamica: indagine in corso. Le novità sul caso di omicidio stradale intorno al portiere nerazzurro - Ecco la situazione aggiornata sul caso di Appiano Gentile Proseguono gli accertamenti sull’incidente ... Come scrive calcionews24.com
Incidente Martinez, spuntano due testimoni: “Ecco cosa è successo” - Spuntano due testimoni per accertare meglio quanto successo. Si legge su milano.cityrumors.it
Inter, Martinez e la scelta a sorpresa: domani intanto l'autopsia dell'anziano investito, il club si tutela - Il portiere dell'Inter Josep Martinez è già tornato alla Pinetina dopo il tragico incidente di martedì nonostante il permesso del club. sport.virgilio.it scrive