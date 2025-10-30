Incidente Martinez il portiere continua ad allenarsi ad Appiano | il gesto che ha sorpreso i compagni
Inter News 24 Incidente Martinez, le ultime sul momento del secondo portiere nerazzurro dopo la tragedia che lo ha visto coinvolto. I dettagli. Josep Martinez ha sorpreso tutti, compagni di squadra e staff, presentandosi anche oggi per allenarsi alla Pinetina, nonostante il drammatico incidente stradale che ha coinvolto lui stesso e ha causato la morte di Paolo Saibene, ottantunenne, la scorsa settimana. Il portiere dell’ Inter si era già presentato per l’allenamento ieri, un gesto che ha stupito tutti visto l’incidente, avvenuto nel comune di Fenegrò, in provincia di Como, a poca distanza dal centro sportivo della squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Un messaggio di troppo? Sequestrato il cellulare del portiere dell’Inter Josep Martinez, indagato per omicidio stradale dopo un tragico incidente: il suo telefono potrebbe rivelare la verità sull’incidente - facebook.com Vai su Facebook
Josep #Martinez sotto shock: indagini, dinamica e ricostruzione dell'incidente mortale per l'anziano - X Vai su X
Josep Martinez torna ad Appiano dopo l’incidente - Josep Martinez quest’oggi ha fatto ritorno ad Appiano Gentile dove si è allenato con il resto dei compagni. Come scrive passioneinter.com
Martinez in stato di choc, un malore tra le possibili cause dell’incidente (Gazzetta) - La ricostruzione di Gazzetta sull'incidente che ha visto protagonisti il secondo portiere dell'Inter, Martinez, e un 81enne rimasto ucciso. Segnala ilnapolista.it
Secondo una prima ricostruzione dell'incidente la vittima potrebbe avere cambiato direzione improvvisamente, forse per un malore. Annullata per lutto la conferenza di Chivu - Secondo una prima ricostruzione la persona avrebbe avuto un malore e sarebbe finita in strada. Come scrive msn.com