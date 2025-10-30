Inter News 24 Incidente Martinez, le ultime sul momento del secondo portiere nerazzurro dopo la tragedia che lo ha visto coinvolto. I dettagli. Josep Martinez ha sorpreso tutti, compagni di squadra e staff, presentandosi anche oggi per allenarsi alla Pinetina, nonostante il drammatico incidente stradale che ha coinvolto lui stesso e ha causato la morte di Paolo Saibene, ottantunenne, la scorsa settimana. Il portiere dell’ Inter si era già presentato per l’allenamento ieri, un gesto che ha stupito tutti visto l’incidente, avvenuto nel comune di Fenegrò, in provincia di Como, a poca distanza dal centro sportivo della squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Incidente Martinez, il portiere continua ad allenarsi ad Appiano: il gesto che ha sorpreso i compagni