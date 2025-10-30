Incidente Martinez due testimoni confermano la dinamica | il portiere seguito da uno psicologo

Inter News 24 Incidente Martinez, tutti gli aggiornamenti sul caso legato all’estremo difensore dell’Inter! La situazione aggiornata del portiere nerazzurro. Il tragico incidente che ha coinvolto Josep Martinez, portiere dell’Inter, e costato la vita a un uomo di 81 anni, continua a scuotere profondamente l’ambiente di Appiano Gentile. Come riportato dal Corriere dello Sport, le indagini per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità proseguono, ma le prime testimonianze sembrano confermare la versione fornita dal giocatore spagnolo. Le testimonianze confermano la versione del portiere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Incidente Martinez, due testimoni confermano la dinamica: il portiere seguito da uno psicologo

