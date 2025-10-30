Incidente Josep Martinez spuntano due testimoni | la loro presunta versione

Incidente Josep Martinez. Il tragico incidente che ha coinvolto Josep Martinez, portiere dell’ Inter, e che ha portato alla morte di un uomo di 81 anni, ha profondamente scosso l’ambiente nerazzurro. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto è tuttora in corso. Martinez, come previsto dalla legge, risulta indagato d’ufficio per omicidio stradale, un atto dovuto in questi casi. L’obiettivo degli inquirenti è chiarire nel dettaglio le circostanze dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi. Secondo quanto emerso, due automobilisti testimoni dell’episodio avrebbero confermato la versione secondo cui la carrozzina di Paolo Saibene, la vittima, avrebbe improvvisamente sbandato invadendo la carreggiata, finendo così nella traiettoria dell’auto guidata dal portiere spagnolo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

