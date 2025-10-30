Incidente in via Nuova Favara | auto carambola al muro dopo lo scontro feriti al pronto soccorso

Agrigentonotizie.it | 30 ott 2025

Due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. È questo il bilancio dell'incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale che collega Agrigento con Favara, la strada conosciuta come “Via Nuova Favara”. A sbattere, per cause ancora. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scontro tra due auto in via nuova Favara, due feriti in ospedale - A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due auto, una Golf e una Hyundai, quest’ultima ha finito la corsa nel muro. Come scrive grandangoloagrigento.it

