Incidente in via Nuova Favara | auto carambola al muro dopo lo scontro feriti al pronto soccorso
Due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. È questo il bilancio dell'incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale che collega Agrigento con Favara, la strada conosciuta come “Via Nuova Favara”. A sbattere, per cause ancora. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scontro tra due auto in via nuova Favara, due feriti in ospedale - A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due auto, una Golf e una Hyundai, quest’ultima ha finito la corsa nel muro. Come scrive grandangoloagrigento.it