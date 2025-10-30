Incidente in moto a Piano di Sorrento Umberto Schisano morto a 29 anni
Un 29enne di Sorrento (Napoli), Umberto Schisano, è deceduto ieri sera in un incidente a Piano di Sorrento, in via delle Rose: avrebbe perso il controllo della moto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
