Incidente in moto a Piano di Sorrento Umberto Schisano morto a 29 anni

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 29enne di Sorrento (Napoli), Umberto Schisano, è deceduto ieri sera in un incidente a Piano di Sorrento, in via delle Rose: avrebbe perso il controllo della moto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

