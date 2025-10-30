Incidente in galleria a Cernobbio | soccorsi una donna e due bambini di 10 e 6 anni

Tanta paura, e non solo, per una madre con i suoi bambini di 10 e 6 anni: i tre sono stati soccorsi dopo un incidente avvenuto in galleria a Cernobbio, lungo la Statale Regina. Poco dopo le 21.30 la vettura guidata dalla donna di 30 anni è andata a sbattere contro il muro della galleria a lato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

