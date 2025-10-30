Incidente in autostrada | traffico bloccato
Traffico bloccato e “bollino nero” sull'autostrada A10, tra i caselli Genova Pra' e Pegli, per incidente. Cos'è successoÈ successo verso le 8 di oggi, giovedì 30 ottobre: si tratterebbe di un tamponamento che però ha mandato in tilt il traffico già provato dal maltempo. Un ferito è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
