Incidente durante gli allenamenti Il portiere della Sangio in ospedale

Ieri pomeriggio, 29 ottobre, durante l’allenamento della Sangiovannese allo stadio “Rino Ciantini”, il portiere Lorenzo Barberini ha perso i sensi dopo uno scontro fortuito con il compagno Jrad. L’episodio ha suscitato grande apprensione tra staff, compagni e tifosi presenti. Come riporta La. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

