incidente di roma sulla colombo migliorano le condizioni della ragazza ferita

Le condizioni di salute di Silvia Piancazzo, la 20enne sopravvissuta all'incidente su via Cristoforo Colombo costato la vita alla sua amica, Beatrice Bellucci, stanno migliorando. "L'ulteriore miglioramento delle condizioni generali ha consentito la sospensione della sedazione e della ventilazione meccanica", ha riferito il dottor Emiliano Cingolani, direttore FF della Uoc Shock e Trauma dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini. "Oggi la ragazza è vigile e in grado di relazionarsi con i sanitari e i famigliari, attende il completamento del percorso chirurgico ortopedico che avra' inizio quando le sue condizioni lo permetteranno. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

