Incidente col monopattino 46enne finisce in ospedale

Sulle strade della Brianza ancora un incidente stradale nel quale resta coinvolta una persona a bordo del monopattino. L’incidente è accaduto ieri sera, mercoledì 29 ottobre, a Monza in via Buonarroti, la strada considerata la più pericolosa per l’elevato numero di incidenti stradali.Il sinistro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

