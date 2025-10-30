Incidente all' incrocio auto con cinque ragazzi perde il controllo e si schianta | due sono gravi

Le gomme della Volkswagen Polo che fischiano sull’asfalto bagnato, poi l’impatto contro un muro e un palo. Devastante. Infine, le sirene dei soccorritori e la corsa in ospedale.È pesante il bilancio dell’incidente avvenuto in via Boccaccio a Cassano Magnago nella notte tra mercoledì e giovedì 30. 🔗 Leggi su Milanotoday.it