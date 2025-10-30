Incidente alle porte di Milano schianto tra un' auto e una moto | grave un ragazzo

L’impatto con l’auto, poi la caduta sull’asfalto bagnato. Infine la corsa al pronto soccorso a sirene spiegate.Un motociclista di 21 anni è rimasto ferito in un incidente con un’automobile in via Trieste a San Giuliano Milanese all’alba di giovedì 30 ottobre.L’incidenteTutto è accaduto poco dopo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

