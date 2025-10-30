Incidente al Parco Hoffmann | bambino cade nello stagno a causa della recinzione divelta

Un bambino di due anni e mezzo è caduto nello stagno del Parco Fluviale Hoffmann, in un punto in cui la recinzione di protezione risulta divelta. L’incidente, avvenuto una decina di giorni fa accanto all’area giochi, ha provocato un grande spavento ma, fortunatamente, non ha avuto conseguenze. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

