Incidente a Graffignano | auto si ribalta dopo lo scontro con un camion tre feriti rimasti incastrati | FOTO
Un grave incidente si è verificato oggi, 30 ottobre, intorno alle 13, sulla strada provinciale 19 a Graffignano. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e un camion si sono scontrati. A seguito dell'impatto, l'auto si è ribaltata.Tre le persone rimaste ferite, tutte occupanti dell'auto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
