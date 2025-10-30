Inchiesta sull’urbanistica milanese ecco perché la Procura amplia le accuse con la turbativa d’asta

Un’inchiesta che non solo non si affievolisce, ma si allarga. È quella sullurbanistica in salsa milanese, che ieri ha visto una nuova svolta. La Procura, infatti, oltre agli altri reati già contestati ( corruzione e lottizzazione abusiva ), sta indagando anche per l’ipotesi di turbativa d’asta per l’aggiudicazione di immobili e aree della città. Lo dicono le carte del ricorso in Cassazione dei pm. È quanto emerge da uno dei ricorsi presentati ieri dai pm Petruzzella, Filippini e Clerici, del pool dell’aggiunta Tiziana Siciliano, in Cassazione contro l’annullamento delle ordinanze con cui ad agosto il Tribunale del riesame aveva revocato gli arresti domiciliari dell’immobiliarista Manfredi Catella e dell’ex membro della commissione paesaggio, Alessandro Scandurra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

