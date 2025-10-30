Inchiesta su La Russa jr e l’amico Tommaso Gilardoni archiviata l' indagine per violenza sessuale

La gip di Milano Rossana Mongiardo ha archiviato l'indagine per violenza sessuale nella quale erano indagati Leonardo Apache La Russa e l'amico Tommaso Gilardoni. La giudice si era riservata di decidere al termine dell'udienza del 25 settembre scorso dopo che si era discussa l'opposizione all'archiviazione dall'accusa di violenza sessuale presentata dalla ragazza che aveva denunciato i.

