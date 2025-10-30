Inchiesta Equalize scambi di accuse davanti ai pm nel faccia a faccia tra gli indagati Pazzali e l’ex hacker Calamucci
Enrico Pazzali, ex titolare dell’agenzia investigativa Equalize ed ex presidente di Fondazione Fiera Milano, “chiedeva a Carmine Gallo” di effettuare accessi abusivi allo Sdi delle forze dell’ordine su Ignazio La Russa e famiglia, compresi i figli e la moglie. È quanto ha sostenuto l’hacker Nunzio Samuele Calamucci, ex dipendente di Pazzali, riferendo quanto gli disse l’ex superpoliziotto Carmine Gallo, anch’egli ex dipendente di Pazzali in Equalize. È uno dei punti trattati nel corso delle 12 ore di confronto di martedì tra Pazzali e Calamucci davanti ai pm della Dda milanese e della Dna. Pazzali: “Ignoravo gli accessi abusivi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Equalize, scontro tra Pazzali e Calamucci nell’inchiesta sugli spioni: il faccia a faccia in aula - X Vai su X
Inchiesta Equalize, la versione di Enrico Pazzali: «Mai agito contro La Russa. E dei metodi illegali di Gallo e Calamucci non sapevo niente» Vai su Facebook
Inchiesta Equalize, scambi di accuse davanti ai pm nel faccia a faccia tra gli indagati Pazzali e l’ex hacker Calamucci - Inchiesta Equalize, faccia a faccia tra Pazzali: non sapevo degli accessi illegali. Riporta lanotiziagiornale.it
Maxi inchiesta Equalize, l’Antimafia di Milano verso le richieste di rinvio a giudizio: “Il capo e il mandante era lui” - Equalize: tra poche settimane si conoscerà il destino processuale dei soggetti coinvolti nell'indagine dell'Antimafia. Come scrive milano.cityrumors.it
Inchiesta Equalize, Pazzali si difende: "Mai chiesto dossier illegali, fatto a mia insaputa" - spiega la sua versione sull'inchiesta Equalize, l'agenzia investigativa da lui fondata e finita al centro della ... Riporta rainews.it