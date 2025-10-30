Enrico Pazzali, ex titolare dell’agenzia investigativa Equalize ed ex presidente di Fondazione Fiera Milano, “chiedeva a Carmine Gallo” di effettuare accessi abusivi allo Sdi delle forze dell’ordine su Ignazio La Russa e famiglia, compresi i figli e la moglie. È quanto ha sostenuto l’hacker Nunzio Samuele Calamucci, ex dipendente di Pazzali, riferendo quanto gli disse l’ex superpoliziotto Carmine Gallo, anch’egli ex dipendente di Pazzali in Equalize. È uno dei punti trattati nel corso delle 12 ore di confronto di martedì tra Pazzali e Calamucci davanti ai pm della Dda milanese e della Dna. Pazzali: “Ignoravo gli accessi abusivi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Inchiesta Equalize, scambi di accuse davanti ai pm nel faccia a faccia tra gli indagati Pazzali e l’ex hacker Calamucci