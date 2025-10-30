Inchiesta calcioscommesse | nel fascicolo c' è anche una gara della Salernitana Primavera

Salernotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche una partita della Salernitana Primavera - in particolare la sfida tra granatini e Virtus Entella, datata marzo 2024 - sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e dei finanzieri del speciale di polizia valutaria di Roma. Lo rivela il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

