Inchiesta calcioscommesse | nel fascicolo c' è anche una gara della Salernitana Primavera
C'è anche una partita della Salernitana Primavera - in particolare la sfida tra granatini e Virtus Entella, datata marzo 2024 - sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e dei finanzieri del speciale di polizia valutaria di Roma. Lo rivela il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
