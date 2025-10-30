Inceneritore Montello | Secondo Ats dati incompleti impossibile valutare gli impatti sulla salute

“Ats ha sottolineato che i dati sanitari (valutazione tossicologica e previsioni epidemiologiche, ndr) forniti dalla Montello Spa, in merito alla realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento, sono incompleti e non aggiornati. È di conseguenza impossibile per Ats offrire una valutazione complessiva in merito ai rischi per la salute collettiva – spiega Paola Pollini, Consigliera regionale M5s Lombardia, a margine dell’audizione che si è tenuta mercoledì 29 ottobre -. Inoltre, a domanda sull’effetto accumulo con altri impianti, Ats ha risposto che Regione Lombardia, a differenza di Emilia-Romagna e Piemonte, non effettua il monitoraggio epidemiologico dei suoi inceneritori, quindi Ats non ha i dati per fare previsioni in merito all’effetto accumulo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

