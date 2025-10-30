Incendio notturno a Castro dei Volsci box in fiamme in Via Cavatelle

Una notte di paura ha interessato la comunità di Castro dei Volsci (Frosinone) a causa di un violento incendio che ha colpito un box adibito a deposito in Via Cavatelle. L'intervento immediato dei soccorsi ha scongiurato il propagarsi delle fiamme alle strutture limitrofe, ma i danni materiali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

