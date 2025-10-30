Incendio in un ristorante di Milano fiamme da un frigo in cucina | due persone in ospedale

Milanotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scintilla, poi il fumo. Infine le sirene dei soccorritori e la corsa in ospedale. Un incendio è divampato nella cucina di un ristorante di via Moneta, a Milano, nella serata di mercoledì 29 ottobre.Il rogo, causato dal cortocircuito di un’apparecchiatura e avvenuto quando il locale era chiuso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

