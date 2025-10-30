Incendio in un capannone per lavorazioni plastiche a Modugno | fiamme sul tetto fotovoltaico

Baritoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco sono intervenuti, nella mattinata di giovedì 30 ottobre, in un capannone per la lavorazione delle materie plastiche a Modugno, nel Barese, per un incendio avvenuto attorno alle 10.Le fiamme sono divampate sul tetto dove erano presenti alcuni pannelli fotovoltaici. I vigili del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

