Incendio in appartamento evacuato intero condominio a Nola
Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio, questa mattina a Nola, in un appartamento al piano terra di via Pepe 5 (rione Gescal). Il condominio, composto da 15 abitazioni, è stato evacuato. Tre residenti sono stati soccorsi da un’ambulanza arrivata sul posto, un altro cittadino è stato portato in ospedale a Nola. Nessuno è in pericolo di vita. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. L’appartamento dal quale si sarebbe originato è andato completamente distrutto. Sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di San Gennaro Vesuviano. Indagini in corso per chiarire origine del rogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
