Incendio alla Pittini l’avviso alla popolazione | Tenete tutto chiuso

Udinetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato spento intorno alle 23 l’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi alle Ferriere Nord del Gruppo Pittini, a Rivoli di Osoppo. Da quanto si è appreso, a prendere fuoco sarebbe stato un trasformatore a olio. Incendio alla Pittini, a fuoco un trasformatore a olioI vigili del fuoco sono. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Incendio Pittini L8217avviso Popolazione