Incendio al casello di Brescia Sud | traffico bloccato sull’A21

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme partite da un camion carico di pneumatici. Un violento incendio è scoppiato nella mattinata di oggi al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l’autostrada A21 Torino–Brescia. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero divampate da un camion carico di gomme parcheggiato nei pressi della struttura. Un rogo devastante e una colonna di fumo visibile a chilometri. In pochi minuti il fuoco si è propagato con estrema rapidità, distruggendo gran parte del casello e generando una densa colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incendio al casello di Brescia Sud: traffico bloccato sull’A21

