Incendio al casello di Brescia Sud sull' A21 autostrada chiusa | fiamme partite da un furgone

Notizie.virgilio.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un violento incendio è divampato al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l'A21 che collega Torino a Brescia, distrutta gran parte dell'area. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

incendio al casello di brescia sud sull a21 autostrada chiusa fiamme partite da un furgone

© Notizie.virgilio.it - Incendio al casello di Brescia Sud sull'A21, autostrada chiusa: fiamme partite da un furgone

Leggi anche questi approfondimenti

incendio casello brescia sudIncendio in autostrada, in fiamme il casello di Brescia sud: A21 chiusa al traffico, la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre 2025 per domare le ... Segnala leggo.it

incendio casello brescia sudFiamme sulla A21 distrutto il casello di Brescia Sud - Un incendio divampato da un furgone ha distrutto il casello di Brescia Sud, lungo l'autostrada A21. Lo riporta lettera43.it

incendio casello brescia sudIncendio devasta il casello di Brescia Sud sull'autostrada A21 - Un vasto incendio ha colpito questo pomeriggio il casello autostradale di Brescia Sud, lungo la A21 Piacenza- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Casello Brescia Sud