Brescia, 30 ottobre 2025 – Paura al casello autostradale di Brescia Sud, lungo la A21 Torino Brescia. L’intera struttura, difatti, è andata a fuoco. Il rogo ha prodotto un acre fumo nero, visibile anche da distante. Al momento l’autostrada è chiusa a titolo precauzionale. I veicoli vengono fatti uscire ai caselli che precedono quello di Brescia Sud, sia in una direzione sia nell’altra. Al momento non è noto se vi siano persone coinvolte. Due auto prendono fuoco mentre percorrono la A1: paura in autostrada Secondo la prima ricostruzione dei fatti la struttura, che comprende alcune parti prefabbricate dove normalmente lavorano gli addetti alla riscossione, oltre pilastri e tettoia, è stata intaccata dalle fiamme sprigionatesi da un mezzo pesante andato a fuoco proprio mentre stava uscendo dall’autostrada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio al casello di Brescia Sud, fumo e fiamme sulla A21: chiusa l’autostrada